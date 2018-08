L'Obra Social de «la Caixa» fomenta el voluntariat de 1.121 persones grans a Catalunya

El programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” va promoure l’any passat el voluntariat de 1.121 persones grans a Catalunya, que van realitzar 142 activitats de voluntariat amb 8.366 beneficiaris. Les activitats s'emmarquen en el projecte Accions Locals, dut a terme en col·laboració amb 211 centres de gent gran en conveni amb la Generalitat de Catalunya i amb diferents administracions públiques dels municipis.En total, des que es va posar en marxa el projecte ara fa sis anys, s’han fet 2.253 activitats de voluntariat a tota Espanya, amb més de 4.300 voluntaris més grans de 65 anys.Els voluntaris dediquen part del seu temps a activitats altruistes a favor de les persones més vulnerables del seu entorn més proper. Amb el voluntariat, l’entitat vol fomentar un envelliment actiu i saludable i donar una oportunitat de desenvolupament personal i participació social a les persones grans.A tot el territori, han participat en les accions locals entre 6 i 10 persones voluntàries de mitjana per acció, i se s’han beneficiat directament entre 11 i 25 persones de mitjana, fins a assolir un total de 40.000 beneficiaris.Les persones grans participen a Catalunya en un ampli ventall d’activitats desenvolupades a escoles infantils, hospitals, presons, centres de persones amb discapacitat o centres de gent gran. Per tipologia, les activitats més freqüents són les relacionades amb l’educació i la cultura (49,2 %), seguides de les relacionades amb la salut i la vulnerabilitat (30 %) i l’exclusió social (16 %).A Girona, per exemple, destaca especialment la participació en activitats de salut i discapacitat, com per exemple Biblioarreu, una acció en la qual els voluntaris de l'EspaiCaixa Girona apropen els diferents recursos de la Biblioteca Carles Rahola (llibres, revistes, pel·lícules...) a les persones ingressades a l'hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta activitat no es redueix al préstec de llibres i altres materials sinó que també s'ofereix suport a la lectura, a més d'informació i acompanyament.Així mateix, a Lleida els voluntaris grans del Centre de Gent Gran de Cervera assisteixen semanalment a domicilis d'altres persones grans, amb deteriorament cognitiu y/o físic i que no poden sortir de la seva llar, per realitzar exercicis d'estimulació cognitiva. A més de l'estimulació cognitiva, amb aquesta acció es pretén fer companyia i construir un vincle amb l'exterior.Després de sis anys del llançament d’aquestes accions locals, el programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” ha elaborat, en col·laboració amb la Fundació Pilares, l’estudi Persones grans i voluntariat, amb el qual han volgut analitzar els beneficis d’aquestes activitats en les persones grans i en les persones beneficiàries, les quals destaquen que és enriquidor personalment, però que, a més, és socialment útil.Sentir-se valorat és el benefici principal per a les persones grans (39,5 punts), seguit del foment de les relacions i habilitats socials (30 punts), la possibilitat de donar sortida a la seva vocació solidària (21 punts), l’augment de l’autoestima, la seguretat i la confiança (18,4 punts) i mantenir-se actius (14,4 punts). A més, per a la majoria de persones grans, fer voluntariat a la comunitat comporta un reforç de l’interès per allò que passa a la comunitat. I, per als beneficiaris, el bé principal és l’autorealització i l’adquisició de coneixements (26,7 punts), a més del foment de les relacions i habilitats socials (24,1 punts) i la millora de la qualitat de vida (15,9 punts).El programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” es porta a terme a 632 centres de gent gran de totes les províncies espanyoles, propis o en conveni amb les diferents administracions públiques. Només l'any passat, 821.532 persones grans (300.351 d'elles a Catalunya) van participar en més de 17.500 iniciatives socials, culturals, de salut i tecnològiques (7.034.048 a Catalunya).L’objectiu de totes aquestes activitats és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones grans facilitant-los informació i coneixements perquè prenguin decisions importants en l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a mantenir la seva autonomia, evitar l’exclusió social i apoderar-les com a membres actius de la societat.Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 18,8 % de la població espanyola té actualment més de 65 anys, xifra que el 2050 arribarà al 40 %. El canvi demogràfic no solament comporta un guany d’anys de vida, sinó també un retard en l’inici de l’aparició de problemes que dificulten la realització de les activitats del dia a dia, de manera que les persones disposen de temps per gaudir d’activitats no laborals, sovint relacionades amb la cultura i l’oci, però també amb la participació cívica i el treball voluntari.

