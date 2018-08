Gay de Montellà busca desesperadament un unionista dur perquè el rellevi a Foment

"El president de la patronal es resisteix a passar a segon terme i ha insinuat fins i tot que es podria postular per liderar la CEOE"

Buscant candidat desesperadament. Així es podria titular l'esforç del president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, per buscar candidat a succeir-lo, si no fos que ja n'hi ha un. El vicepresident de Conserves Dani, Josep Sánchez Llibre, exdiputat durant anys, avui adjunt al president de la CEOE, Joan Rosell, per a les relacions amb el Congrés, ja fa setmanes que enllesteix una candidatura a Foment avui per avui més que probable . El problema és que Gay de Montellà vol un altre candidat. Fonts empresarials han assegurat que el darrer presidenciable sondejat per Gay ha estat Iván Galofré, economista i membre de l'executiva de la patronal, on dirigeix l'àrea de noves tecnologies.Gay busca algú de la seva corda, més proper a la línia dura contra el procés que ha encarnat l'actual president dels empresaris catalans i que ha fet que a Madrid se l'hagi vist amb simpatia des dels cercles més propers a la dreta política. Però a Foment són moltes les veus que preconitzen un nou aire, amb un discurs més conciliador amb la Generalitat. També el context polític generat amb el govern Sánchez fa que a Madrid es vegi amb bons ulls un canvi de discurs a Foment.Galofré sembla el darrer consultat a qui Gay de Montellà ha insinuat que llanci la seva candidatura enfront la de Sánchez Llibre. L'anterior dirigent sondejada ha estat Helena de Felipe, una de les vicepresidents de l'organització patronal i actual presidenta de Fepyme, les petites i mitjanes empreses de Foment. Amb anterioritat, Gay va demanar al banquer Carles Tusquets que es presentés. De Felipe estaria calculant les seves possibilitats, que ara per ara no estan gens clares. Però Gay de Montellà va per feina i ja ha trucat a la porta de Galofré. Veus amb pes de Foment descarten que pugui conformar una candidatura versemblant.El president de Foment ja ha rebut carbasses d'un munt de figures rellevants del món de l'empresa, als qui va sondejar perquè donessin un pas al davant en la cursa per succeir-lo. Que se sàpiga, han estat José Lara fill, Carles Tusquets i Pedro Fontana, i més recentment ho va intentar amb Susana Gallardo, coneguda pels seus posicionaments ultraespanyolistes.Són moments de relleu a les principals corporacions econòmiques. Junt amb Foment, ha de celebrar eleccions la Cambra de Comerç i cal renovar també la presidència de la Fira de Barcelona . La Pimec ha reelegit recentment el seu líder, Josep González . Gay de Montellà conclou el seu mandat a finals d'any. Ja no pot tornar-se a presentar. Fa mesos que el cap dels empresaris dona senyals d'incomoditat per la seva sortida imminent, que coincidirà amb la fi del mandat de Joan Rosell a la CEOE. L'aparició de Sánchez Llibre en l'horitzó no ha agradat Gay, que preferiria un successor més gris que li permetés a ell continuar tenint vara alta a l'organització.L'estiu ha estat ric en rumors sobre els propers passos de Gay. Segons fonts patronals, fins i tot ha insinuat una possible candidatura a la successió de Rossell a la CEOE. La cosa no ha passat d'una especulació, tot i que el president de Foment ha deixat anar aquesta opció en converses amb diversos dirigents empresarials espanyols. Pocs li donen possibilitats. Qui apareix com a presidenciable amb molts asos a la ma per substituir Rosell és Antonio Garamendi, president de Cepyme.Una altra carta de Gay per seguir remenant les cireres a Foment seria la creació d'una fundació que podria ser presidida per ell o bé en què ell hi tingués un paper rellevant. Però la iniciativa no ha despertat entusiasme al si de Foment.El proper 3 de setembre, hi ha la primera executiva de Foment del Treball del nou curs polític. S'espera que aleshores, Gay de Montellà aclareixi el calendari electoral de la patronal. La tradició assenyala que les eleccions a Foment es facin abans que les de la CEOE, el desembre vinent. D'aquesta manera, qui és elegit president dels empresaris catalans sol ser fet vicepresident de la CEOE. Però Gay de Montellà mostra tenir poca pressa per convocar eleccions. I és possible que per primer cop, Foment elegeixi el seu president després que l'empresariat espanyol hagi tancat ja el seu nou equip directiu.Per la seva banda, tot és a punt perquè s'engegui la maquinària electoral de Josep Sánchez Llibre. El directiu de Dani anunciarà la seva candidatura de manera oficial en les properes setmanes, però s'espera que a partir dels propers dies, des de sectors econòmics diversos es vagi anunciant el suport a la seva candidatura. D'aquesta manera es confirmarà la suma de voluntats que l'exdirigent democristià ha anat acumulant en els contactes fets les darreres setmanes.

