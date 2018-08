L'ANC estudia convocar una aturada de país pel primer aniversari de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) està sospesant convocar una aturada de país a Catalunya per commemorar el primer aniversari del referèndum de l'1-O, segons ha apuntat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, en una entrevista a RAC1 . Aquesta aturada, que podria ser "d'unes hores", es troba encara en una fase "molt embrionària" i ha de ser tractada amb els sindicats i altres entitats sobiranistes.Paluzie, al mateix temps, ha destacat que els actes de l'aniversari de l'1-O variaran a cada territori, en la mesura que el referèndum va ser una tasca col·lectiva. "Serà la col·lectivitat que va defensar el referèndum qui decidirà de quina manera el commemora", ha recalcat.En aquest sentit, ha posat l'exemple de pobles de Girona "que van ser molt atacats per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil", com és el cas d'Aiguaviva i Sant Julià de Ramis, on es farà una cadena humana. Ll'ANC obrirà una pàgina web on es recolliran tots els actes que se celebraran a Catalunya.

