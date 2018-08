Mas acusa Ciutadans de ser els «grans fracturadors» dels catalans

L'expresident de la Generalitat Artur Mas s'ha mostrat escèptic sobre una possible proposta de l'Estat per a Catalunya. En una entrevista aquest dilluns al matí a Catalunya Ràdio , l'expresident del PDeCAT ha assegurat que la política espanyola "no està preparada mentalment" per fer una "oferta en positiu" a la població catalana. "Amb el que ha passat probablement ja l'haurien fet, i no ho han fet", ha constatat Mas.El 129è president del Govern també ha negat que hi hagi "fractura social" a Catalunya, i ha apuntat que el que sí que hi ha és "divisió d'opinions". Finalment, ha acusat Cs de ser "els grans fracturadors" i els que "més treballen per la fractura". "Cs va néixer per això, en el seu ADN hi va això", ha conclòs.Mas ha subratllat que la "conjunció" de la política espanyola i els poders de l'Estat no estan preparats per oferir res en positiu a Catalunya, i ha fet notar que, pel contrari, "han cascat tot el que han pogut". Ara bé, l'expresident ha afegit que el fet que ell sigui "escèptic" no vol dir pas que no s'hagi d'estar "a l'expectativa". Així mateix, Mas ha celebrat que l'actitud del govern espanyol actual no sigui la de l'executiu que presidia Mariano Rajoy, i que el propi Pedro Sánchez també hagi mostrat un canvi. Sigui com sigui, ha conclòs que no creu pas que hi hagi cap "cosa molt positiva" en les properes setmanes.D'altra banda, el qui va ser president del PDeCAT ha negat que hi hagi "fractura social" a Catalunya. "Els que parlen cada dia de fracturar són els que més treballen per la fractura. Quan sento Cs parlar de fractura social els veig com els grans fracturadors, van néixer per això, per fracturar", ha etzibat Mas. Així mateix, l'expresident del Govern ha apuntat que la societat britànica també està "dividida" sobre el Brexit.En un altre àmbit, Mas ha anunciat que encara no s'ha adherit a la Crida Nacional que impulsa Carles Puigdemont, amb el suport de Quim Torra i Jordi Sànchez. Segons ha explicat, abans vol parlar "de tu a tu" amb Puigdemont, a qui espera visitar al llarg del setembre. Mas ha argumentat que comparteix l'esperit de la Crida i que està "més del 100% d'acord" en unir el sobiranisme. Tot i això, també creu que al país li convé una "diferenciació d'opcions ideològiques" perquè ningú se senti orfe d'espai polític.En aquest sentit, ha insistit que comparteix la idea de la Crida i que, de fet, ja la va intentar tirar endavant el 2015, quan es fa formar JxSí al Parlament després de la unió de CDC i ERC -a més de Demòcrates, MES i els diputats independents. "Vull aportar la meva experiència", ha sentenciat Mas. "La Crida té sentit si d'alguna manera troba la forma d'unir l'acció sobiranista. Si no, s'ha de plantejar en forma de moviment social", ha opinat.Finalment, Mas ha dit que en "circumstàncies mínimament normals" ell no hauria de tornar a la primera línia de la política. "És la meva consciència i voluntat". Ara bé, ha l'expresident del Govern ha constatat que "en política poden passar moltes coses" i que la situació del país "és la que és". "Tots els que som soldats d'aquesta causa hem d'estar amb actitud de servei, i jo també hi estic", ha conclòs.

