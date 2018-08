Ciutadans atia el foc amb el discurs de les «agressions» independentistes

Mentre els suposats motius polítics de l'agressió al parc de la Ciutadella de dissabte passat es van desinflant , Ciutadans insisteix a pujar el to de la tensió entorn els llaços grocs i la "confrontació". El partit taronja està disposat a treure el màxim suc de les suposades agressions independentistes. La diputada Lorena Roldán ha dit aquest dilluns que el president Quim Torra reprèn avui l'agenda política, però no per "condemnar la brutal agressió contra una senyora que retirava llaços grocs" o abocar-se a problemes com les llistes d'espera, la sanitat o l'educació, sinó per "fitxar" i anar a Bèlgica a reunir-se amb "un fugat de la justícia", referint-se a Carles Puigdemont. "Torra va a rebre instruccions de Puigdemont per saber com donar un altre cop a la democràcia".Lorena Roldán ha insistit en els motius polítics de l'incident a la Ciutadella. Ha explicat que Ciutadans ha parlat amb el marit de la dona agredida i els ha dit que el motiu de l'atac va ser retirar llaços grocs. "Això em sembla molt greu i no entenc com és que no hi ha hagut una condemna unànime per part de tots els partits". Ha recordat que la formació ha convocat una concentració dimecres vinent a les set del vespre al lloc dels fets. La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ja va anunciar aquest cap de setmana que portarien els fets de la Ciutadella a la fiscalia perquè investigués si s'havia produït un delicte d'odi i que convocarien una concentració.L'actitud de Ciutadans no es pot desvincular del pols que manté el partit taronja amb el Partit Popular pel vot més espanyolista. L'unionisme creu haver trobat en la polèmica entorn els llaços grocs i la suposada amenaça a la llibertat d'expressió un tema on fer forat. En el mateix sentit que Arrimadas s'havia pronunciat el president del Partit Popular català, Xavier García Albiol, qui fa uns dies ja va demanar a l'executiu de Pedro Sánchez que actués per "no acabar malament". Albiol va explicat que ha parlat amb el marit de la dona agredida a la Ciutadella, que segons ell havia rebut un "cop de puny" per retirar un llaç groc.Roldán ha atacat Pedro Sánchez per considerar que la situació a Catalunya és normal. "És normal que es doni una pallissa a una senyora per retirar llaços grocs?". "Aquests són els aliats dels enyor Sánchez", ha dit. Roldán ha recordat que Puigdemont ha presentat una demanda contra "servidors públics" com el jutge Pablo Llarena. La diputada de Cs ha titllat de "vergonya" l'actuació de Sánchez sense sortir des del primer moment a "protegir" Llarena. "El senyor Sánchez està disposat al que sigui per dormir una nit més a la Moncloa". Roldán ha afegit que ja estan acostumats a veure com el president espanyol deixa desprotegits servidors públics i els catalans que no volen separar-se d'Espanya.

