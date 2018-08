Mascarell veu amb «dubtes» les primàries republicanes si no hi participa tot l'independentisme

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, ha assegurat que té "seriosos dubtes" sobre les primàries de l'independentisme per triar alcaldable de cara a les eleccions de Barcelona si només hi participa una part del sobiranisme.En una entrevista aquest dilluns al diari Ara , ha assegurat que només optarà si les primàries aglutinen tot l'independentisme i veu en elles una "oportunitat".Ha assegurat que sense llista unitària, l'independentisme té "més difícil" aconseguir l'alcaldia, i ha subratllat que és important aconseguir una majoria per transformar la ciutat.Preguntat per si liderarà la candidatura de la Crida Nacional per la República , ha dit que encara "no està discutit" i tot i que ha parlat recentment amb l'expresident Carles Puigdemont no ho ha fet en aquests termes, ha assenyalat.Mascarell, que ha incidit que la Crida va més enllà de qualsevol partit preexistent, ha apuntat que la decisió sobre si presentar-se la prendrà "no més enllà del mes d'octubre".

