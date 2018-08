Diversos ferits en una baralla multitudinària a Mollerussa

La Policia Local ha identificat sis persones de diverses nacionalitats per la seva participació en una baralla multitudinària en un bar de Mollerussa aquest diumenge a la nit. Segons fonts municipals, els fets es van produir per motius que es desconeixen al voltant de dos quarts d'onze en un establiment situat entre l'Avinguda del Canal i el creuament amb la carretera de Miralcamp. Els presumptes implicats es van arribar a llançar entre ells les cadires de l'establiment, tal com es pot apreciar en les imatges dels vídeos que s'han publicat a les xarxes socials.Un agent de la Policia Local que es va desplaçar fins al lloc alertat per la baralla va patir ferides lleus a la cama i al colze i va haver de ser atès al CAP. La Policia Local ja ha traslladat la denúncia als Mossos, que obriran una investigació sobre els fets.

