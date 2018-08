Detingut a prop de Barcelona un acusat de violar i matar un nen d'11 anys a Holanda

Jos Brech és un holandès de 55 anys que ha estat detingut en un bosc a uns 50 quilòmetres de Barcelona com a sospitós d’haver violat i matat un nen d’11 anys al seu país d’origen el 1998, ara fa 20 anys. Segons ha avançat La Vanguardia, es tractaria d’un dels monitors on va morir Nicky Verstappen, el menor de qui va abusar i assassinar.La policia ha pogut detenir-lo després que un turista holandès l'identifiqués gràcies a les fotografies que havia publicat el cos dimecres. Tot seguit, a partir de la comparació amb l'ADN dels seus familiars i les restes que es van trobar a prop del cos del nen l'han pogut identificar.Brech ja és a la presó, on espera el moment de ser lliurat a Holanda. A banda, viva en un xalet a França on els agents hi han trobat AND que coincidiria amb objectes personals del jove

