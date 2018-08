Un club anglès dedica la segona samarreta a les Brigades Internacionals

Impressionant la segona equipació del @ClaptonCFC , equip de East London que juga categoria regional. Homenatge a la República, amb els seus colors,el símbol de les #BrigadesInternacionals i el lema #NoPasaran pic.twitter.com/liOb709cCQ — FUTBOL PROLETARI (@FutbolProletari) 26 d’agost de 2018

Parece que nuestros muchos nuevos amigos en España han abrumado nuestro sitio web. Por favor visita de nuevo mañana — Clapton CFC (@ClaptonCFC) 26 d’agost de 2018

Great day yesterday. Great bunch of Lads. Great new kit. Great Fans. Yep that's @ClaptonCFC pic.twitter.com/5juetrHzCY — Stu Purcell (@purcellstu) 26 d’agost de 2018

El Clapton CFC, equip de regional anglesa, ha volgut fer el seu homenatge a les Brigades Internacionals, formada per soldats estrangers que van lluitar contra les tropes franquistes durant la Guerra Civil espanyola. El club, d'accionariat popular i establert a l'est de Londres, els ha dedicat la 2a samarreta.Així, la segona indumentària està formada pels colors republicans -lila, vermell i groc- al pit i el lema antifeixista "No passaran" a l'esquena.Tant bon punt es va conèixer aquest gest, milers de persones de l'estat espanyol van voler agrair el gest al club fent-se'n socis, fet que va provocar el col·lapse de la web.

