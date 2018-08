Troben sana i estàlvia la noia de 14 anys desapareguda a Manresa

La noia de 14 anys que la nit de dissabte a diumenge va desaparèixer després d'assistir al concert dels Catarres a Manresa ha estat trobada pels Mossos d'Esquadra aquest diumenge a tocar la mitjanit de dilluns i l'ha traslladada a la comissaria per intentar esbrinar què ha succeït durant aquests gairebé dos dies sense pistes d'elles.Evangelina, d'origen rus, va anar amb les amigues al concert dels Catarres al polígon dels Dolors. En un moment donat les noies la van perdre de vista i van creure que havia tornat a casa seva, a la Font dels Capellans, i elles van fer el mateix.La família va veure amb preocupació que la noia no arribava en tota la nit i de matinada van anar a presentar denúncia davant dels Mossos. La preocupació creixia més al llarg de diumenge quan han vist que tornava a fer-se fosc i la noia no tornava.Finalment, sobre la mitja nit d'aquest diumenge a dilluns, una agents l'han localitzada i l'han traslladat a la comissaria, des d'on han trucat als seus responsables. Ara, els agents intenten esbrinar què va passar.

