Tres morts i diversos ferits en un tiroteig a Jacksonville, als Estats Units

Almenys tres han mort i més d'una desena han resultat ferits en un tiroteig a Jacksonville, a l'estat nord-americà de Florida, quan s'estava celebrant un torneig de videojocs. Segons informen diversos mitjans locals i agències, l'agressor s'ha suïcidat després del succés.“Hi ha un sospitós mort al lloc dels fets. En aquest moment es desconeix si hi ha un segon sospitós”, va escriure l’oficina del sheriff de Jacksonville a través del seu compte de Twitter poc després del succés. Segons les forces de seguretat, el seu cos ha estat trobat al costat de les altres dues víctimes.El sheriff de Jacksonville, Mike Williams, ha informat que l’autor dels trets ha estat identificat com a Daviz Katz, un jove de 24 anys i procedent de Baltimore, i ha assenyalat que es trobava a la localitat per participar al campionat. Katz s’ha tret la vida després d’obrir foc i ha asseverat que les autoritats federals i locals es troben registrant el seu habitatge.Els ferits, nou d’ells de bala, han estat traslladats al Memorial Hospital -on tres d’ells es troben estables- i a l’UF Health Hospital -on una persona presenta ferides de gravetat i altres cinc estan fora de perill-. Dues persones més han resultat ferides intentant fugir de la zona.Les autoritats han indicat que el tiroteig va començar en una sala de jocs, GLHFGameBar, on se celebrava una competició oficial del videojoc de simulació de futbol americà Madden NFL 19. En la retransmissió de l’esdeveniment a traves de Twitch es poden sentir els trets, encara que no hi ha transmissió de la imatge.

