Finalitzen les tasques de neteja del vessament d'aigües de sentina al Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha donat per finalitzades aquest diumenge cap a les set del vespre les tasques de neteja del vessament accidental d'aigües de sentina a la dàrsena de Sant Bertran del Moll Ponent Nord. Segons ha informat Protecció Civil a l'ACN, dos camions cisterna i dues embarcacions han treballat durant tot el dia per retirar les restes de la taca viscosa d'uns 100 metres de llargada detectada dissabte a les 5 de la matinada.El vessament era una barreja d'aigua, oli i fuel i provenia d'un vaixell portavehicles. Un cop retirada la taca, l'autoritat portuària ha desactivat el Pla Interior Marítim i el Pla d'Autoprotecció i Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya (CAMCAT). Dissabte quatre camions cisterna van poder netejar el 90% del vessament accidental i aquest diumenge s'ha retirat la resta. El Port de Barcelona calcula que s'han retirat uns 10 metres cúbics de producte.

