El nou moviment de l'Estat per «defensar els interessos d'Espanya» en la demanda a Llarena

El govern espanyol ha anunciat a través d'un comunicat que "ha posat en marxa tots els mecanismes necessaris ", entre ells la contractació "en breu" d'un bufet d'avocats a Bèlgica, per defensar la sobirania jurisdiccional i "els interessos d'Espanya" en la demanda contra el jutge Pablo Llarena presentada pel president Carles Puigdemont.En la nota, l'executiu espanyol indica que "fins el moment" ha atès totes les indicacions del Consell General del Poder Judicial per defensar l'Estat en base a criteris jurídics de l'ordenament jurídic espanyol, així com del dret europeu, i que atendrà les peticions "de salvaguarda de la sobirania jurisdiccional espanyola" que en el futur pugui realitzar el Poder Judicial d'acord amb la legislació vigent.El jutge Pablo Llarena va sol·licitar empara al Consell General del Poder Judicial que, per decisió de la Comissió Permanent , va resoldre traslladar al govern espanyol el passat 21 d'agost la seva petició per adoptar "les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola" davant els tribunals belgues.Per part del govern, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, j a va anunciar divendres passat la voluntat de contractar un bufet d'advocats a Brussel·les per si en el moment d'admetre a tràmit la demanda civil contra Llarena es fa alguna referència al paper de la justícia espanyola en la instrucció del cas contra l'1-O. També va deixar clar però, que el govern espanyol no defensarà en cap cas "actes privats" del jutge, en referències a declaracions públiques que ha fet i que es recullen a la demanda.

