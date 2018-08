Mor Neil Simon, creador de «L'estranya parella» i dramaturg d'èxit a Broadway

Marvin

Neil

Simon

als 81 anys

Emmys

Tonys

The

Odd

Couple

Lemmon

Matthau

Paco

Morán

, dramaturg, guionista i productor, ha mort avuia Nova York, després d'una carrera plena d'èxits, sobretot als escenaris de Broadway amb obres com "L'estranya parella", guanyant diversos premis per les més 30 obres, entre ellsi Globus d'Or.Evidentment la seva obra més coneguda és, estrenada a Broadway l'any 1965, per tres anys després ser interpretada al cinema per Jacki Walter. A Catalunya va acabar de rematar la feina amb la versió de Joan Pera ials teatres.

