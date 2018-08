Barcelona Export Group abraça les noves tecnologies i la logística

El sopar anual del Barcelona Export Group, on han presentat el futur de la consultora Foto: BEG

El CEO de BEG, Xavier Vendrell, al sopar anual de la consultora Foto: BEG

Barcelona Export Group (BEG), la consultora catalana de negocis focalitzada en Llatinoamèrica, va celebrar aquest dissabte el sopar anual a Fontanilles (Baix Empordà), presidit pel vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i amb la presència també del conseller de Territori Damià Calvet, l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, la presidenta del Port de Barcelona Mercè Conesa i el líder de Demòcrates Antoni Castellà.L'empresa va aprofitar la trobada per presentar el seu projecte de creixement multisectorial.reforça la seva estructura per cobrir, a més del mercat immobiliari i de serveis públics en què fins ara s'havien especialitzat, les àrees de noves tecnologies i logística. El seu sopar anual ha estat una trobada empresarial a la qual han assistit empresaris, directius de mitjans de comunicació, clients de la consultora, dirigents de patronals i membres de les institucions.Xavier Vendrell,de, ha valorat que "aquesta trobada ha de ser un punt de trobada de final d'estiu i inici d'un nou curs que els empresaris catalans han d'encetar amb l'esperit emprenedor de sempre, i amb més ganes d'internacionalitzar-se que mai", tasca en quèha demostrat la seva capacitat per ajudar-los, especialment a Amèrica Llatina.

