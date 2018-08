L'home identificat per l'agressió al parc de la Ciutadella nega motius polítics

L'home identificat pels Mossos d'Esquadra per haver agredit una dona al parc de la Ciutadella de Barcelona ha assegurat que va ser "una baralla" per motius de civisme i no per causes polítiques. De fet, el presumpte agressor ha detallat a TV3 i La Vanguardia que ell també va rebre "una mossegada". Els fets van passar aquest dissabte al migdia quan una parella i els seus tres fills passejaven a prop del parc. En un moment donat els nens van arrencar llaços grocs i els van llençar a terra, i l'home els hauria recriminat que embrutessin la ciutat. A partir d'aquí, segons diversos testimonis, va començar una baralla entre l'home i la mare dels nens, la qual va rebre un cop a la cara que li va causar una fractura al nas. Segons ha pogut saber l'ACN, el presumpte agressor ja ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per donar la seva versió dels fets.La presidenta de Ciutadans de Catalunya, Inés Arrimadas, h a anunciat aquest diumenge que portaran a la fiscalia l'agressió que va tenir lloc al Parc de la Ciutadella aquest dissabte "perquè s'investigui si s'ha produït un delicte d'odi". Així ho ha assenyalat la dirigent de la formació taronja, qui també ha anunciat que el seu partit convoca una concentració per aquest dimecres a la tarda al Passeig Pujades davant del Parc de la Ciutadella, al lloc on es va produir l'agressió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)