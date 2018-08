VÍDEO Un militar retirat assegura que els afusellats per Franco «s'ho mereixien»

Anoche, un general en la reserva dijo en una televisión nacional que los fusilados por el franquismo “se lo merecían”. No le pasará nada. Pon un chiste en Twitter sobre Carrero Blanco y acabas en la Audiencia Nacional. pic.twitter.com/a6LOKcVM1Q — PabloMM (@PabloMM) 26 de agosto de 2018

El general retirat Manuel Fernández-Monzón ha revolucionat les xarxes aquest cap de setmana després d'assegurar que els afusellats per Franco "s'ho mereixien". En una intervenció al programa La Sexta Noche, el militar ha negat que el dictador matés ningú, i ha justificat aquesta afirmació en base "a la legalitat jurídica que hi havia després de la guerra".En aquest context, Fernández-Monzón ha apuntat que el règim va condemnar a mort "aquells que ho mereixien", que, segons els seus càlculs, "no van passar de 3.000".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)