Una dona resulta ferida en l'explosió d'una bombona de butà en un pis de Sabadell

Una persona ha patit cremades i ha estat atesa per @semgencat en la deflagració d'una ampolla de butà a Sabadell (c/ Roma). No hi ha foc a l'habitatge i tampoc es detecten danys estructurals. Hi hem destinat 5 dotacions #bomberscat — Bombers (@bomberscat) 26 d’agost de 2018

15:03

Una dona ha patit cremades de primer grau a la cara i els braços en explotar-li una bombona de butà a la cuina del seu domicili situat al número 2 del carrer Roma de Sabadell. La deflagració no ha incendiat l'habitatge i, tot i que durant l'actuació s'ha confinat a la resta de veïns de l'immoble per precaució, els equips d'emergències no han detectat danys estructurals a l'edifici.La dona ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell on ha quedat ingressada. A més dels Bombers i del SEM, fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Sabadell. L'avís s'ha rebut a lesi fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)