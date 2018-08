Estira-i-arronsa entre Colau i Arrimadas a Twitter per l'agressió denunciada per Ciutadans

Condemnem l’agressió que va patir ahir una dona. Barcelona rebutja qualsevol forma de violència, intolerància i xenofòbia. A l’espera de conèixer els detalls investigats per mossos, tb demanem prudència abans de fer interpretacions partidistes q només generen confusió i crispació pic.twitter.com/J67xCtYzsi — Ada Colau (@AdaColau) 26 d’agost de 2018

Cuando un periodista separatista denuncia una agresión, Colau le defiende, habla sin problema de “fascismo” y no critica a ningún partido separatista. Cuando una mujer constitucionalista denuncia una agresión al quitar lazos,Colau tiene muchas dudas sobre lo ocurrido y ataca a Cs pic.twitter.com/oTuOFmG1Yc — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 d’agost de 2018

Ada Colau i Inés Arrimadas han protagonitzat un estira-i-arronsa aquest cap de setmana a Twitter amb l'agressió a una dona per retirar llaços grocs , denunciada per Ciutadans, com a tema central del debat. L'encarregada d'obrir foc va ser l'alcaldessa de Barcelona. En una piulada, Colau condemna l'agressió, però també demana "prudència" abans de fer "interpretacions partidistes" que només generen "confusió i crispació", en referència a la denúncia pública que es va fer dels fets des de les files de la formació taronja.La publicació de Colau no l'ha digerit gens bé Inés Arrimadas, que ha decidit respondre amb una altra piulada. La líder de Cs critica que l'alcaldessa de la capital catalana parli de "feixisme" quan un periodista "separatista" -en referència al fotoperiodista Jordi Borràs- denuncia una agressió però, en canvi, tingui dubtes del relat dels fets i "ataqui" Ciutadans quan ho pateix una "dona constitucionalista".

