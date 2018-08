Puigdemont considera «correcta» la posició del govern espanyol respecte a la demanda contra Llarena

El president de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont considera que l'actitud del govern espanyol en la demanda contra el jutge Pablo Llarena a Bèlgica és "correcta". "El govern espanyol ha fet el que havia de fer", ha admès Puigdemont en declaracions a TV3, abans d'intervenir al fòrum internacional escocès Beyond Borders.El Ministeri de Justícia espanyol va deixar clar que si es persona en el procediment obert contra el jutge Llarena a Bèlgica, ho farà només per defensar la justícia espanyola però no "actes privats" del magistrat. En aquest sentit, Puigdemont ha recordat que el procediment que instrueix el magistrat no forma part de la demanda.A més, l'expresident ha criticat el "corporativisme cec" de les associacions de jutges i de fiscals espanyoles, que han exigit a l'Estat que presenti i sufragui la defensa de Llarena a Bèlgica.Puigdemont, ha blasmat aquest diumenge, també en el marc del col·loqui, contra els homenatges legals a Franco mentre que el referèndum sigui il·legal a l'Estat espanyol.També ha assegurat que mai no suspendria la declaració d'independència que va fer el passat 27 d'octubre, i ha posat en valor el cas català com a via per resoldre "el conflicte més important del nostre temps; l'autodeterminació dels pobles".Ciutadans, el Partit Popular i diverses associacions de jutges es van mobilitzar ahir per defensar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena , demandat per Carles Puigdemont i quatre consellers a l'exili en un jutjat de Bèlgica.

