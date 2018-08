Puigdemont critica durament l’Estat (aquest cop sobre Franco) des d’un acte a Escòcia

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha blasmat aquest diumenge contra els homenatges legals a Franco mentre que el referèndum sigui il·legal a l'Estat espanyol.En el col·loqui Beyond Borders que s'ha celebrat a Edimburg, Puigdemont ha assegurat que mai no suspendria la declaració d'independència que va fer el passat 27 d'octubre, i ha posat en valor el cas català com a via per resoldre "el conflicte més important del nostre temps; l'autodeterminació dels pobles".L'expresident català ha assegurat també que el seu deure és el de permetre que el poble català "decideixi el seu propi futur", i ha recordat que els governs espanyols sempre s'han negat a resoldre el problema català.

