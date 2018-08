Cs portarà a la Fiscalia l'agressió a la Ciutadella i convoca una concentració per dimecres

Compareixences



Per altra banda, ha exigit la compareixença de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, per "deixar tirat" al jutge Pablo Llarena. "Què significa que el govern espanyol no defensi al Suprem quan es qüestioni la seva imparcialitat per un fugit de la justícia a un altre país? Només respon a que Sánchez està en mans dels partits nacionalistes".



Aragonès: "El Govern condemna qualsevol agressió"



El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès,

Segons testimonis dels fets que van tenir lloc aquest dissabte, un matrimoni amb tres fills passejava pel Parc de la Ciutadella i els nens van arrencar llaços grocs tirant-los a terra. Un home va recriminar als nens la seva acció i la mare el va respondre. La baralla va acabar amb l'agressió de l'home. Ja des d'un primer moment, Ciutadans va carregar contra l'independentisme per aquest atac.Per altra banda, ha exigit la compareixença de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, per "deixar tirat" al jutge Pablo Llarena. "Què significa que el govern espanyol no defensi al Suprem quan es qüestioni la seva imparcialitat per un fugit de la justícia a un altre país? Només respon a que Sánchez està en mans dels partits nacionalistes".El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va assegurar ahir que el Govern "condemna qualsevol agressió sense matisos, estigui tenyida de la ideologia que sigui" . Aragonès va dir que caldrà esperar que la investigació dels fets aclareixi què ha passat però ha afirmat que "la societat catalana sempre ens trobarà al costat de la defensa dels drets fonamentals, el dret a la llibertat d'expressió i a la integritat física".

La presidenta de Ciutadans de Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest diumenge que portaran a la fiscalia l'agressió que va tenir lloc al Parc de la Ciutadella aquest dissabte "perquè s'investigui si s'ha produït un delicte d'odi".Així ho ha assenyalat la dirigent de la formació taronja, qui també ha anunciat que el seu partit convoca una concentració per aquest dimecres a la tarda al Passeig Pujades davant del Parc de la Ciutadella, al lloc on es va produir l'agressió. Arrimadas ha dit que amb aquesta concentració volen mostrar "la seva condemna a la violència i el seu suport a la víctima i a la seva família. Ella va ser agredida brutalment davant dels seus fills i el seu marit". Preguntades per les informacions com les de La Vanguardia que indiquen que l'agressió no va ser per temes polítics , Arrimadas ha assenyalat que "la versió de la persona agredida i la seva família no té res a veure. Ens costa pensar que algú acabi a cops de puny perquè suposadament ha vist un paper a terra".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)