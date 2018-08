Un detingut per ensenyar els genitals a menors i un altre per masturbar-se davant una nena a la platja

D'altra banda, a la platja de Gandia va ser detingut el jove per presumptament masturbar-se prop de diverses dones, una de les quals estava acompanyada de la seva filla menor. Diversos banyistes van recriminar a l'home la seva actitud, però aquest no els va fer cas i fins i tot els va amenaçar, per la qual cosa van avisar a la policia. Els detinguts, tots dos d'origen espanyol i amb antecedents policials, ja han passat a disposició judicial per aquests fets. D'altra banda, a la platja de Gandia va ser detingut el jove per presumptament masturbar-se prop de diverses dones, una de les quals estava acompanyada de la seva filla menor. Diversos banyistes van recriminar a l'home la seva actitud, però aquest no els va fer cas i fins i tot els va amenaçar, per la qual cosa van avisar a la policia. Els detinguts, tots dos d'origen espanyol i amb antecedents policials, ja han passat a disposició judicial per aquests fets.

La policia espanyola ha detingut aquesta setmana a Xirivella i Gandia, al País Valencià, a un home de 53 anys i un jove de 19, en dues operacions diferents, per presumptament ensenyar els genitals a menors i masturbar-se a la platja davant d'una nena, respectivament, tal com ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.En la primera localitat, el sospitós va ser arrestat al seu domicili una hora després que, tal com es va denunciar a la policia, s'hagués acostat a un grup de menors al carrer i els hagués ensenyat el membre mentre realitzava gestos obscens i els demanava que li toquessin. Els afectats van marxar immediatament. Després de les perquisicions, els investigadors van esbrinar que, pel que sembla, no era la primera vegada que l'home realitzava fets d'aquest tipus.

