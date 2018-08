El PP obrirà una oficina per donar suport a persones «agredides» per retirar llaços grocs

El president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha anunciat aquest diumenge que el seu partit obrirà una oficina d'assessorament i suport a totes les persones "denunciades, sancionades o agredides per retirar llaços grocs a Barcelona" després de la presumpta agressió d'una dona al parc de la Ciutadella de Barcelona que va denunciar aquest dissabte.

"Volem defensar i donar suport a aquelles persones que siguin sancionades, denunciades o perseguides per les seves idees per l'independentisme", ha afirmat Fernández en declaracions als mitjans de comunicació.

El líder popular a la capitala cataa recordat que col·locar llaços grocs pot ser un exercici de llibertat, però també d'infracció de les ordenances municipals, per la qual cosa ha dit que hauria de ser objecte de sanció. També ha criticat el govern d'Ada Colau per "no respectar les ordenances municipals que haurien d'impedir aquesta col·locació i que haurien de garantir la neutralitat política".



"El llaç groc, lluny de ser sinònim de llibertat, s'està convertint en una soga a la convivència", ha asseverat. Fernández també ha retret que l'Oficina de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona "guardi silenci quan es produeixen agressions" i que en canvi defensi sempre amb rapidesa als antisistemes o els okupes.

