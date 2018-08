Un jove de 17 anys mor atropellat a l'A-27 a Tarragona

Un menor de 17 anys ha mort atropellat aquesta matinada de dissabte a l’A-27, en concret al punt quilomètric 2,3, al terme municipal de Tarragona (Tarragonès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit aquest diumenge al migdia.Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de l'accident viari a les 06.25 del matí. En el sinistre un turisme ha atropellat el vianant, que ha mort com a conseqüència del xoc. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. S'encarrega de la investigació la mateixa policia catalana.Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques i una dotació de Protecció Civil de Tarragona, que no han pogut fer res per salvar la vida del jove.