VÍDEO Els Dragons Catalans també fan tremolar l'aeroport de Londres amb «Els Segadors»

Els Segadors entonné à l'aéroport — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) 25 d'agost de 2018

L'equip de rugbi a XIII els Dragons Catalans s'ha emportat la Challenge Cup a l'estadi de Wembley davant el Warrington per 20 a 14. Sense ser els favorits, han anat per davant en el marcador des de l'inici. Tony Gigot, en acabar el partit, va entonar un "Visca Catalunya!" després d'emportar-se el trofeu.Mitja horaq abans de l'inici del partit es van interpretar "Els Segadors" des del peu de la gespa de l'emblemàtic estadi anglès. A l'inici de la final va ressonar pels altaveus "La Marsellesa". La gesta esportiva dels Dragons Catalans també va tenir, doncs, un marcat to polític. De fet, hores després d'aixecar el títol, els jugadors, equip tècnic i aficionats van tornar a entonar amb força l'himne català a un dels aeroports de Londres.

