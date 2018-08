Aquest és l'aliment que més malalties transmet (i així pots evitar el contagi)

El pollastre és l'aliment que més malalties transmet, segons un estudi que ha fet públic el Center for Disease Control and Prevention, una agència que depèn del Departament de Salut dels Estats Units.L'informe revela que el 12% dels brots i infeccions intestinals transmesos es deriven del pollastre, per la qual cosa es recomana seguir estrictes normes d'higiene i desinfecció quan s'està en contacte amb aquesta au.En aquest context, s'aconsella separar el pollastre de la resta d'aliments quan es fa la compra, usar taules de cuinar diferents, posar-lo sempre en refrigeració, rentar els estris de cuina i assegurar-se que l'aliment està totalment descongelat abans de manipular-lo i que ha quedat ben cuit després de la preparació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)