Jordi Duran, director artístic de FiraTàrrega: «La llibertat d'expessió està en crisi»

El director artístic de FiraTàrrega , Jordi Duran, tanca una etapa de 12 anys al capdavant del certamen de les arts escèniques de carrer i ha destacat en una entrevista a l'ACN que dels eixos de treball que va plantejar quan va començar es queda amb el de l'acompanyament als artistes i el de la formació. Assenyala que a la societat encara hi ha "molt culte al producte" de manera que acaba prenent més rellevància l'exhibició final d'una producció que tot el treball previ.Per això aposta per vetllar per "tot allò que passa abans" i perquè "el marc teòric" sigui "fort i adequat" de manera que considera que aquí encara "tenim feina a fer". Després d'un any marcat pels fets polítics, Duran creu que la llibertat d'expressió i l'espai públic "estan en crisi" i en aquest sentit vol que FiraTàrrega 2018 esdevingui un "oasi on hem de poder permetre'ns-ho tot mentre hi hagi respecte".Jordi Duran ha explicat que el projecte que va presentar el 2012 quan va ser escollit per dirigir FiraTàrrega volia incidir en "l'abans i el després" del que es feia amb el treball del sector teatral; des de la formació fins a l'acompanyament de la creació, l'exhibició – "que ja coneixíem" – i després la postproducció. És a dir, "saber cap on anava el que promocionàvem i perquè funcionava o no funcionava", afegeix, per tal de trobar aquells factors per corregir els marges d'error que hi podia haver. Segons Duran, FiraTàrrega ha esdevingut un "espai que s'escolta la societat i el moment que viu".Duran considera que s'ha trobat un "equilibri" entre els tres eixos de treball en que s'ha basat la seva direcció; des de la programació els dies de fira, al programa de Suport a la creació, i l'impuls d'un postgrau en arts de carrer. Però si ha d'escollir algun d'aquests tres eixos es decanta cap al de l'acompanyament d'artistes i la formació.En aquest sentit, Duran destaca que programar assajos oberts durant tot l'any va molt bé per les companyies, perquè poden arribar abans i provar tot allò que necessiten. Però també assegura que se'n beneficia la ciutat ja que pot entendre el treball dels artistes. "S'obren els processos i fem que la gent interessada i que en vol més tingui la possibilitat d'accedir a una porta per entrar al que estem fent".

