La Lliga es planteja portar el Girona-Barça als Estats Units i pagar el viatge als socis gironins

La decisió de La Lliga de portar partits del campionat als Estats Units va prenent cos. L'organisme que presideix Javier Tebas s'està plantejant portar l'encontre entre el Girona i el Barça a terres americanes, segons ha informat aquest diumenge La Vanguardia En aquest context, La Lliga valora abonar als socis gironins el desplaçament amb avió atès que el partit seria el que correspondria al de la jornada 21, el 27 de gener, que enfrontaria a Montilivi el combinat del Gironès amb els blaugrana. Segons el rotatiu, l'entitat que presideix Tebas també pagaria l'entrada del partit als socis del Girona ja que considera que són els "perjudicats" per aquest canvi d'estadi. No obstant, aquesta és només una previsió que encara no s'ha fet oficial.La decisió de La Lliga de portar partits als Estats Units en base a un acord signat amb la multinacional Relevent no ha agradat els jugadors, que a través dels seus capitans han amenaçat amb una vaga si no s'atura aquesta proposta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)