La nova edició d'«OT» ja té data d'estrena

Després de l'èxit d'OT 2017, TVE va anunciar que hi hauria una nova edició del concurs aviat. Doncs bé, ja se sap la data d'estrena: el 17 de setembre, és a dir, d'aquí a poques setmanes. Així ho ha anunciat el portal especialitzat Fórmula TV , que també avança que la cadena de televisió estrenarà un documental sobre els participants de l'última edició uns dies abans que es comenci a emetre OT 2018.Hhi haurà alguns canvis a l'acadèmica. El més destacat és que els Javis no seguiran com a professors d'interpretació "per motius d'agenda": els diversos projectes en què estan treballant no els permeten combinar aquesta feina amb la de docents del concurs musical. La seva substituta serà l'actriu Itziar Castro (Paquita Salas, Vis a Vis...).A més a més, aquesta setmana també s'ha sabut que Mònica Naranjo no repetirà com a membre del jurat a les gales. De moment TVE encara no ha donat a conèixer qui ocuparà el lloc de l'artista, ni tampoc ha confirmat altres detalls sobre la nova edició.

