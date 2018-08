Andrea Motis suspèn part de la gira europea per motius de salut

La cantant, trompetista i saxofonista Andrea Motis ha suspès part de la seva gira europea per motius "greus" de salut, segons ha comunicat aquest diumenge el Festival Essències de Montblanc, on l'artista catalana hi era cap de cartell i on estava previst que actués aquest cap de setmana. Tal com ha confirmat l'entorn de la cantant a, es tracta d'una faringitis aguda que l'ha deixat totalment afònica. Tampoc viatjarà a Suïssa, on tenia programats diverses actuacions per aquesta mateixa setmana."Feia dies que no arribava als aguts. Gairebé no podia parlar. Ha tingut un estiu molt intens i el ritme li ha passat factura", detallen fonts properes a Motis. El contratemps obligarà virtuosa del Jazz i el Swing, a estar poc més d'una setmana lluny dels escenaris, per bé que l'actuació que havia de fer la cantant en el marc del festival es farà a Montblanc en qüestió d'un mes. La solució, com a mesura de "compensació" per les molèsties, l'ha proposat la mateixa Motis.El Festival Essències explica que les persones que havien comprat entrades pel concert o bé tenien abonaments, podran entrar de forma gratuïta al futur recital de Motis, que encara no té data confirmada. L'Essències ha lamentat la cancel·lació del concert, però ha decidit continuar amb el programa anunciat.

