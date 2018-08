​La impactant història que hi ha darrere del repte viral «Dele Alli Challenge»

Milers de persones pengen vídeos a diari a les xarxes socials intentant fer el Dele Alli Challenge. El jugador del Tottenham que dona nom a aquest nou repte viral ha posat de moda aquest peculiar gent amb els dits. Ara bé, tal com publiquen diversos mitjans internacionals , el també futbolista, nigerià, Félix Orode, ha explicat quin és el significat que hi ha darrere del popular gest.Alli és d'origen nigerià i el gest és una picada d'ullet al país, on els seus habitants pateixen tortures i càstigs molt greus per part de les forces militars. Des de fa anys, moltes persones han denunciat les agressions que ciutadans del país han patit per part d'alguns militars . Una de les tortures que més es repeteixen és l'extirpació d'un ull. És una manera que tenen alguns grups corruptes de militars i paramilitars d'advertir aquelles persones que "es posen on no toca"."Nigèria està regida per un ordre militar on es cometen fets atroços sense empara de lleis. Alguna cosa molt comú és la tortura, entre les més populars l'extirpació d'ulls. Ho apliquen a homes, nens i dones que 'es fiquen on no els incumbeix'. Els civils que són arrestats per militars i aconsegueixen sortir amb els seus ulls intactes fan aquest símbol per mostrar que van sobreviure. Dele Alli va voler mostrar així el seu suport a la seva gent amb aquest símbol", relata Orode.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)