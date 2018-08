VÍDEO Cristiano Ronaldo falla a porteria buida i es cabreja perquè un company acaba marcant

La Juventus de Torí ha debutat a la lliga italiana amb dues victòries en les dues primeres jornades. Ara bé, el seu fitxatge estrella, l'ex-madridista Cristiano Ronaldo, encara no ha aconseguit marcar cap gol. Tot i això, l'afició italiana ja és testimoni de la polèmica personalitat del davanter portuguès.La Juventus va derrotar aquest dissabte la Lazio per dos gols a zero. Hi ha una jugada, però, que ha destacat a les xarxes socials amb més intensitat que les dianes. En el següent vídeo es veu com Cristiano Ronaldo falla a porteria buida i, quan un company fa el segon gol del partit, el davanter aixeca els braços i es cabreja per no haver sigut ell el golejador.

