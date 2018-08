Qüestionen el mòbil polític de l'agressió denunciada per Cs

Acaban de agredir de gravedad a la esposa de uno de nuestros afiliados de @cs_ciutat_vella Por retirar lazos amarillos en el parque de la Ciudadela.

Mi más rotunda condena y repulsa a quienes pretenden imponer sus ideas con violencia.#NoNosCallaran — Carina Mejías (@CarinaMejias) 25 d’agost de 2018

Condenamos y lamentamos el ataque a la esposa de un compañero de agrupación agredida por retirar un lazo amarillo, estando junto a sus hijos. Le han roto el tabique nasal. Damos todo nuestro apoyo y solidaridad. @CiutadansBCN — Cs Ciutat Vella BCN (@cs_ciutat_vella) 25 d’agost de 2018

Le han roto la nariz a una mujer delante de sus hijos por quitar lazos amarillos en Barcelona. Sr. Sánchez, aquí no hay “normalidad”. Defienda a millones de catalanes que estamos siendo atacados por el separatismo y deje de blanquear a los que rompen la convivencia en Cataluña https://t.co/5SYjF5s9fd — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 d’agost de 2018

Hace pocos días lo advertí. Si el gobierno de @sanchezcastejon no actúa en Cataluña acabaremos mal. Ya ha ocurrido, acabo de hablar con el marido de una mujer a quien le acaban de romper el tabique nasal, de un puñetazo, por retirar un lazo amarillo en Barcelona. pic.twitter.com/mozBI9u5hz — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 25 d’agost de 2018

L'agressió a una dona per retirar llaços grocs, segons havia denunciat Ciutadans, sembla no tenir cap mòbil polític. Segons ha informat La Vanguardia , amb fonts dels Mossos consultades, una dona de 42 anys de nacionalitat russa hauria estat agredida perquè un dels seus tres fills arrencava els llaços per diversió.Aquest fet va provocar que un home reaccionés de forma molt violenta amb el nen, cridant a la dona "que marxés al seu país" i propinant un cop de puny a la dona. Els Mossos que s'hi van apropar, de l'ARRO davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, van avisar una ambulància del SEM, que va traslladar la dona a l'Hospital del Mar.Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra han identificat quatre persones aquest mateix dissabte pel que qualifiquen d'incident al Parc de la Ciutadella de Barcelona arran dels llaços grocs que hi pengen als voltants. Segons informen els agents al portal 324 , no tenen cap denúncia però tenen constància d'una agressió produïda al Passeig Picasso, un dels carrers que envolten el parc, que implicava quatre persones.La presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha denunciat a través de les xarxes socials que aquest dissabte han agredit la dona d'un dels seus afiliats al parc de la Ciutadella, a Barcelona, per retirar un llaç groc.Segons Mejías, li han trencat el septe nasal en presència dels seus fills. La formació taronja ha condemnat l'atac i ha mostrat el seu "suport i solidaritat" amb l'afectada. Als Mossos d'Esquadra els consta que aquest dissabte al migdia s'ha produït una agressió a una dona prop del passeig Picasso i que, en desplaçar-se fins al lloc, el presumpte agressor i la dona s'han acusat mútuament i han anunciat que cadascun denunciaria els fets.A la policia no li consta cap denúncia però ha identificat les persones implicades en els fets. La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha denunciat a través de Twitter els fets i s'ha dirigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per dir-li que "aquí no hi ha normalitat". "Defensi als milions de catalans que estem sent atacats pel separatisme i deixi de blanquejar als que trenquen la convivència a Catalunya", ha reclamat a Sánchez.En el mateix sentit s'ha pronunciat el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, que ha recordat que fa uns dies ja va advertir que "si el govern de Sánchez no actua a Catalunya, acabarem malament". Albiol ha explicat que ha parlat amb el marit de la dona agredida, que, segons ell, ha rebut un "cop de puny" per retirar un llaç groc.

