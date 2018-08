Puigdemont reivindica l'espai públic com a lloc on «cohesionar la societat» i carrega contra l'Estat

El president de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicat l'espai públic com el lloc on "cohesionar la societat" en el pregó de les Festes de la Vall de Sant Daniel de Girona i assegura que és "la millor manera de fer país". "La nostra societat es fa forta quan comparteix l'espai públic", ha reblat Puigdemont.Des de l'exili ha assegurat que "sense aquesta interacció és impossible cohesionar i fer poble". Puigdemont ha tornat a carregar contra l'actitud de l'Estat i ha demanat la llibertat pels "presos polítics". També ha exigit que s'acabi la "brutal repressió" que pateixen els líders independentistes, i ha reclamat poder "viure en llibertat".L'exalcalde de la ciutat de Girona ha agraït "l'immens honor" de fer de pregoner i espera que "més aviat que tard" pugui gaudir de les festes amb els seus conciutadans. Amb tot, el pregó de Puigdemont s'ha centrat en la identitat de la Vall de Sant Daniel, i ha felicitat als seus veïns per "haver defensat la democràcia" el passat 1-O.L'expresident ha lamentat no poder assistir a les festes de les quals ha estat pregoner, i s'ha sentit "orgullós" de la Vall de Sant Daniel. "El seu paisatge i el seu teixit social són dos dels grans valors de la Vall", ha reblat Puigdemont, que s'ha mostrat "honorat" de ser l'encarregat de fer el pregó de la festa.La presidenta de l'Associació de Veïns de la Vall de Sant Daniel, Laia Martin, ha explicat que l'elecció de Carles Puigdemont com a pregoner és una manera de "fer-lo present" a la festa. "Cada any s'acostava i passava amb nosaltres una estona i aquest any amb la situació que està vivint hem cregut que era important que fos ell", ha explicat.Martin ha reconegut que Puigdemont es va mostrar "sorprès i agraït" de ser el pregoner de les festes, i de seguida va acceptar. La presidenta de l'associació de veïns ha explicat que el fet que fos un exalcalde de Girona també ha influït en l'elecció.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)