Aragonès: «El Govern condemna qualsevol agressió sense matisos, estigui tenyida de la ideologia que sigui»

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, assegura que el Govern "condemna qualsevol agressió sense matisos, estigui tenyida de la ideologia que sigui". Aragonès ha dit que caldrà esperar que la investigació dels fets aclareixi què ha passat però ha afirmat que "la societat catalana sempre ens trobarà al costat de la defensa dels drets fonamentals, el dret a la llibertat d'expressió i a la integritat física".Aragonès ha reaccionat així a la denúncia que ha fet aquesta tarda Ciutadans per una agressió que hauria patit la dona d'un afiliat al partit per retirar llaços grocs al parc de la Ciutadella, a Barcelona. Segons la presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, el presumpte agressor li han trencat el septe nasal en presència dels seus fills.Els Mossos d'Esquadra han confirmat que aquest dissabte al migdia s'ha produït una agressió a una dona a la zona i que, un cop allà, el presumpte agressor i la dona s'han acusat mútuament i han anunciat que denunciarien els fets. Els agents han identificat als implicats i la dona ha hagut d'anar a l'hospital després de l'agressió.El vicepresident de la Generalitat ha assegurat aquest vespre, a l'espera de saber com avança la investigació, que el Govern "condemna qualsevol agressió sense matisos, estigui tenyida de la ideologia que sigui".

