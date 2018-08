Més de mig miler de persones es manifesten a Salou per la República i pels presos polítics

Més de mig miler persones s'han manifestat aquest dissabte al vespre pel Passeig Jaume I de Salou (Tarragonès) per reclamar la llibertat dels "presos polítics", el retorn dels exiliats i que es faci efectiva la república.La protesta també ha aplegat un centenar de persones contraries a la independència, que han cridat consignes a favor de la unitat d'Espanya. Durant la mobilització s'han viscut moments de tensió entre els dos bàndols. Tot i això, la protesta ha culminat sense cap incident, més enllà de topades dialèctiques."Agraeixo a tothom el civisme, la passejada ha transcorregut dins d'un ordre, malgrat els esforços d'alguns perquè deixes de ser un acte pacífic", ha asseverat Antoni Ros, un dels portaveus de la Plataforma per la Democràcia i la Llibertat Cambrils, Salou i Vila-seca, organitzadors de l'acte la 'Passejada per la República'.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)