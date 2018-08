El Port de Barcelona preveu retirar el 90% del vessament aquest dissabte

Presència taca negra viscosa d'uns 100 m al Moll Ponent Nord del #PortdeBarcelona. Activat PAU del Port en Alerta i #ProteccioCivil ha posat prealerta #CAMCAT. Pendents col·locació barreres contenció — Protecció civil (@emergenciescat) 25 d’agost de 2018

El Port de Barcelona preveu que cap a les nou del vespre d'aquest dissabte haurà retirat el 90% del la taca viscosa d'uns 100 metres de llarg que s'ha detectat a les cinc de la matinada a les aigües del moll Ponent Nord. Durant tot el dia hi han treballat quatre camions cisterna que han xuclat aquesta substància.Una embarcació ha estat la responsable de la taca negra viscosa d'uns 100 metres que aquest dissabte ha aparegut al Port de la capital catalana. Ha vessat accidentalment aigües de sentina -aigua, oli i combustible- a la dàrsena de Sant Bertran del Moll Ponent Nord del Port.El Port ha activat el Pla d'Autoprotecció (PAU), mentre que Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya (CAMCAT) i que ha suposat confinar al zona amb barreres de contenció.La taca ha estat localitzada en una zona interna on hi ha moviment de ferris. Han començat tasques de neteja, que poden allargar-se durant les pròximes hores.

