Presó per a l'home detingut per matar la seva parella a Nou Barris

#ViolenciaMachista. El juzgado de Violencia 5 de Bcn ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza xa el detenido x la muerte violenta de su mujer. No constaban antecedentes. Causa abierta x homicidio. 016 teléfono contra el maltrato — TSJCat (@tsj_cat) 25 d’agost de 2018

L'home detingut com a autor de la mort de la seva parella, una dona de 35 anys, de nacionalitat hondurenya, en un pis del districte de Nou Barris a Barcelona , ha ingressat aquest dissabte a presó.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el jutjat de Violència 5 de Barcelona ha acordat la "presó provisional, comunicada i sense fiança" per al suposat autor dels fets, de 27 anys.Els Mossos d'Esquadra el van arrestar el passat dijous, després de rebre cap a les 4.00 hores una trucada que alertava que el sospitós havia ferit de gravetat a la seva companya amb una arma blanca després d'una discussió.La dona, de 35 anys, va ser traslladada en estat molt greu a un centre hospitalari barceloní, on va morir dijous a les 12.00 hores.

