Insistència en la crida ciutadana per trobar la dona desapareguda a Terrassa

Siguem buscant la Mònica que va desaparèixer a Terrassa, fes RT i si tens info truca al 112



Seguimos buscando a Mònica que desapareció en Terrassa, haz RT y si tienes info llama al 112 https://t.co/aujEPdosrr — Mossos (@mossos) 24 d’agost de 2018

Ajuda'ns a trobar a aquesta veïna de #Terrassa que va marxar de casa el passat dia 7 i no ha tornat. pic.twitter.com/1b1A7EkfDG — Policia Municipal de Terrassa (@PoliciaTrs) 13 d’agost de 2018

Nova crida ciutadana dels Mossos d'Esquadra per trobar la dona desapareguda a Terrassa el passat 7 d'agost. En una piulada, la policia catalana ha demanat "retuit" o si hi ha qualsevol tipus d'informació sobre el seu paratge que es truqui al 112.Es tracta de Mònica Borràs, de 49 anys i veïna de la ciutat. Des de que es va tenir coneixement de la seva desaparició, els Mossos estan treballant en la seva cerca.Fa 1,70 metres d'alçada i en el moment de desaparèixer duia un vestit rosa i sandàlies. Es demana la col·laboració ciutadana per trobar-la. Si algú l'ha vist es demana avisar als Mossos d'Esquadra o trucar al 609 36 20 83.

