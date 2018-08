La decisió de la família de Franco sobre les restes del dictador

La família de Franco ha afirmat que es farà càrrec de les restes del dictador i que presentarà les al·legacions oportunes en els 15 dies de termini establerts pel Govern central, encara que descarta recórrer la decisió de l'Executiu.

En una entrevista publicada pel diari La Razón, el nét de Franco, Francis Franco, ha assegurat que "per descomptat" que la seva família es farà càrrec de les restes: "No ho deixarem en mans del Govern".



Sobre la possibilitat d'enterrar-lo al costat de la seva dona, Carmen Polo, al panteó que la família té en la capella del cementiri de Mingorrubio, al 'Pardo' (Madrid), ha apuntat que "avui en dia no es contempla", perquè on la dona de Franco està enterrada "no hi ha seguretat". En el cementiri d'aquesta colònia creada per a la guàrdia personal de Franco estan enterrades la dona i la filla del dictador, a més de Luis Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro, diversos ministres franquistes, militars i fins tot el dictador Rafael Leónidas Trujillo, podent-se convertir en el destí final de Franco, tot i les declaracions del seu nét.

A més, Francis Franco ha assegurat que no vol que hi hagi "una utilització política sobre el cadàver del seu avi". Sobre la possibilitat d'impugnar el reial decret, el nét de Franco ha afirmat que "gastar diners en contra d'un govern és perdre el temps, perquè si ho fan i l'exhumen, seria un brindis al sol".

A l'entrevista també assegura que l'exhumació de Franco no és "tan urgent", ni per a ell "ni pel 90% dels espanyols". "L'Executiu té pressa perquè no tenen molta legislatura per davant, són el govern menys votat de la història i no representen gairebé ningú", ha postil·lat.

