PP, Cs i jutges conservadors es mobilitzen per defensar Llarena

Ciutadans, el Partit Popular i diverses associacions de jutges s'han mobilitzat per defensar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, demandat per Carles Puigdemont i quatre consellers a l'exili en un jutjat de Bèlgica.Pedró Sánchez va anunciar que defensarà la "immunitat" de la justícia espanyola en la causa belga, però que el paper de l'Estat no és el de "protegir" un jutge . Davant l'actitud del president del govern espanyol, els dos partits i els jutges han atacat el govern socialista.La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Madrid i secretària de Política Municipal del partit, Begoña Villacís, ha criticat aquest dissabte que el Govern espanyol "hagi abandonat" al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, per "pagar el suport dels independentistes ".

En declaracions als mitjans de comunicació, Villacís ha anunciat que la formació taronja "demanarà la compareixença immediata del Govern per desprotegir al jutge Pablo Llarena quan feia la seva feina defensant l'Estat".

També, la secretària de Política Municipal de Cs ha subratllat "l'assetjament" al què s'ha vist sotmès el magistrat i ha lamentat que l'executiu "hagi de pagar els escons que li van ser prestats per la moció de censura".

El secretari general del PP, Teodoro Garcia, ha assegurat aquest dissabte que Pedro Sánchez "és el millor advocat" de Carles Puigdemont contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El número dos dels populars s'ha referit així, aquest dissabte, a la demanda presentada a Bèlgica per Puigdemont i quatre consellers a l'exili contra el jutge.Garcia ha assegurat que el president del govern espanyol "va firmar una hipoteca" amb els partits independentistes que "paguen tots els espanyols". El dirigent del PP ha lamentat que "el que està passant a Catalunya és gravíssim" i ha anunciat que el seu partit promourà "accions de suport al jutge Llarena al Congrés, al Senat i al carrer per defensar els jutges i els fiscals".L'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació Judicial Francisco de Vitoria, el Fòrum Judicial Independent, l'Associació de Fiscals i l'Associació Professional Independent de Fiscals han acusat el govern espanyol d'"abandó de funcions" en la causa contra Pablo Llarena. Les cinc entitats conservadores han mostrat "estupor" davant del procés judicial contra Llarena i han defensat la integritat dels jutges espanyols. També han subratllat la immunitat de la jurisdicció espanyola, "que no pot ser fiscalitzada" pels tribunals d'un país estranger "valent-se, a més, de vies que incorren en clar frau de llei".També han recordat al govern espanyol que defensar la justícia estatal "no és altra cosa que defensar la mateixa sobirania de l'Estat". I per això han considerat "incomprensible" el que titllen d'"abandó" d'aquesta defensa.

