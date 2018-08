VÍDEOS «Els Segadors» ressonen a Wembley

Els Segadors résonne à Wembley pic.twitter.com/6PVNrciIKd — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) 25 d’agost de 2018

🏉 Finale de Cup - Els Segadors résonnent dans Wembley pic.twitter.com/0lUvqN8fok — L'Indépendant (@lindependant) 25 d’agost de 2018

🇬🇧 Wembley, Wembley, we are Catalans and we're going to Wembley!



🇫🇷 Wembley, Wembley, nous sommes @DragonsOfficiel et nous allons a Wembley! pic.twitter.com/NuEprIv0kb — The Challenge Cup (@TheChallengeCup) 25 d’agost de 2018

Els seguidors pel centre de Londres Foto: @AlexMeert

L'equip de rugbi a XIII els Dragons Catalans disputa aquest dissabte la final de la Challenge Cup a l'estadi de Wembley davant el Warrington. L'himne dels Segadors ha sonat per la megafonía del mític escenari britànic, abans de la final, pero ha estat la Marsellesa l'himne amb el que s'ha presentat l'equip de Perpinyà.Les mostres de suport dels aficionats nord-catalans ja s'ha fet notar pels voltants del mític estadi londinenc.El català s'ha escoltat per la capital anglesa, amb els seguidors desplaçats per seguir aquesta competició, una de les més antigues del món. També el groc de les banderes de l'equip i les senyeres s'han pogut veure a Londres. Al final, l'himne de França, la Marsellesa, ha sonat per la megafonia a l'inici del partit.El partit, a més dels 80.000 espectadors de Wembley, serà retransmès i seguit per països de tot el món com ara França, Austràlia, Nova Zelanda, Jamaica, parts del Canadà i els Estats Units, entre altres zones.Els perpinyanesos arriben aquesta final de la Challenge Cup després de derrotar, en les semifinals, al Saint Helens. El 2007 van optar a endur-se el títol, però van perdre davant el St Helens i no van aconseguir ser el primer equip no anglès en guanyar la competició.Un esdeveniment que presideix la reina del Regne Unit i Irlanda del Nord, Isabel II.

