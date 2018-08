Albirat un dofí llistat nedant en solitari a la badia dels Alfacs

Avui avís de dofí sp a la badia dels Alfacs, Sant Carles de la Ràpita. @agentsruralscat han estat sobre el terreny i comprovat que no hi havia cap animal encallat. Dofins mulars poden entrar a la badia tot i que un dofí ratllat malalt també podria. En cas de dubte #112 — FaunaMarinaCat (@FaunaMarinaCat) 22 d’agost de 2018

Des de dimecres i almenys fins divendres, diferents persones han albirat en diferents moments del dia i indrets de la badia dels Alfacs passejant en solitari, un exemplar de dofí llistat –seria aquesta l'espècie tal com ha confirmat l’oceanògrafa Eli Bonfill, de l’empresa Plancton Divulgació, a partir de les imatges-. La seva presència ha causat més d’una sorpresa a alguns banyistes a la Ràpita que entren mar endins i se l’han trobat a prop.És el cas d’aquestdivendres, quan un grup de nedadores que cada matí a primera hora practica per davant de la platja de les Delícies ha observat l’aleta de l’animal que sobresurtia de l’aigua i s’amagava diverses vegades: “Una de les nedadores ens ha alertat i en mirar, l’hem vist sortir de l’aigua dos vegades; algunes hem tingut certa temor per si es tractava d’una tintorera i ens hem agafat a una colxoneta que sempre portem, però en realitat l’aleta feia més pinta de dofí”, ha explicat una de les nedadores aEn sortir de l’aigua, van contactar amb altres companys que els van fer arribar la fotografia presa al port dos dies abans. També dimecres la Xarxa d'observacions i rescat d'animals marins de la Generalitat de Catalunya va rebre un avís que hi havia un dofí a la badia, per bé que els Agents Rurals, que van apropar-se a la zona, no van trobar cap animal encallat, tal com es va exposar a les xarxes socials:També dijous el van observar alguns testimonis, de manera que podria ser un mateix exemplar que passeja en solitari per la badia. Si és així, possiblement es tracta d’un dofí que està desorientat, perquè normalment esta espècie sol desplaçar-se en grups.

