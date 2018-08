Enxampen i denuncien Arcadi Espada per fer pintades a l'Ametlla de Mar

Engantxats i denunciats embrutant mobiliari urbà Arcadi Espada i 7 bitxos més a la rotonda de l'#ametllademar. Aquesta és la seva manera de fer. Són uns bruts i ho tenim guanyat! #Seguim #RepublicaCatalana #llibertatpresospolitics pic.twitter.com/Pv3KcEWpuZ — jordigaseni🎗️ (@jordigaseni) 25 d’agost de 2018

Arcadi Espada Foto: Jordi Borràs/Nació Digital

Arcadi Espada, articulista i fundador de Ciutadans, ha estat enganxat in fraganti mentre feia pintades aquesta matinada a la localitat ebrenca de l'Ametlla de Mar. La policia local d'aquest municipi del Baix Ebre l'ha retingut juntament amb set persones més i l'ha denunciat. Els fets s'han produït al giratori d'accés de la població.L'alcalde Jordi Gaseni ho ha explicat a través de les xarxes socials i ha lamentat els fets. "Aquesta és la seva manera de fer". "Són uns bruts i ho tenim guanyat", ha afegit. Quan els han enxampat, el grup estava pintant de color roig el llaç groc metàl·lic així com la base del monument de la rotonda.Segons el batlle, la policia ha denunciat administrativament el grup, format per quatre vehicles, dos dels quals han fugit. "No permetrem que hi hagi aquest tipus de vandalisme de cara als nostres símbols i mobiliari urbà. Estem indignats", ha condemnat Gaseni. Des del consistori asseguren que estudiaran quines mesures emprendre i si se sumen a la denúncia administrativa per evitar que aquests fets tornin a succeir.

