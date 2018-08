VÍDEOS Trenca el cep del vehicle, ho comparteix a xarxes i acaba denunciat per duplicat

🙄🙄🙄 #cabroworld A post shared by Cabromotor (@cabromotor) on Aug 19, 2018 at 12:21pm PDT

Denunciem penalment dues vegades un conductor al Gironès que conduïa sota els efectes de l’alcohol i que va compartir per les xarxes socials com trencava la immobilització del vehicle i se l'emportava pic.twitter.com/YLBl7sLvEn — Mossos (@mossos) 23 d’agost de 2018

Les xarxes socials li han jugat una mala passada a un veí de Girona. Va compartir dos vídeos en què se'l veu conduint el seu vehicle, després d'arrencar el cep que tenia a una de les rodes i que s'ha endut.Segons informa el portal 324 , va donar un resultat de 0,84 mg/l -la taxa màxima permesa és de 0,25- en un control d'alcoholèmia a Llambilles (Gironès). Els Mossos li van immobilitzar el cotxe. I així hauria d'estar fins que estigués en condicions posar-se al volant.Però, mitja hora després, el conductor va arrencar el cep i va marxar. Una patrulla va tornar al lloc, al matí següent, on van deixar el turisme immobilitzar la nit anterior, però ja no hi era. Aquest fet, sumat al coneixement que corrien dos vídeos d'un usuari que havia arrencat un cep amb registre de "Girona", van permetre identificar la persona.Unes 48 hores després del fet, la policia el va trobar i va reconèixer que havia arrencat la immobilització del vehicle. D'aquesta manera, a més de la denúncia per un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle amb una taxa d'alcoholèmia superior a 0,60 mg/l, també se li va imputar un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat.D'altra banda, el van multar per conducció temerària, per haver gravat amb un telèfon mòbil mentre era al volant, una falta que pot comportar 500 euros de sanció i la retirada de 6 punts del carnet.

