Torra i Puigdemont obren el curs polític amb una reunió a Waterloo

Quim Torra i Carles Puigdemont es reuniran el proper dilluns 27 a la localitat belga de Waterloo. La trobada, que servirà per obrir el curs polític, se celebrarà just després del viatge del president a l'exili a Escòcia La reunió entre els dos líders independentistes, que serà a porta tancada a les 15.30, se celebrarà a terme al Martin's Grand Hotel de Waterloo, segons ha informat el Govern . Una vegada finalitzi, cap a le 16.00, hi haurà una atenció als mitjans de comunicació.Cal recordar que Puigdemont és aquest cap de setmana a Escòcia, on participarà en un col·loqui en el marc del fòrum internacional Beyond Borders. La xerrada, amb el títol "Where Now For Catalonia and Europe", es farà finalment a les 13.00 i no pas a les 15.00 com estava previst per evitar problemes en el vol de tornada de Puigdemont.La presència de Puigdemont a Escòcia suposa el primer viatge des de Bèlgica després de la retirada de l'euroordre emesa pel jutge Pablo Llarena. El president a l'exili, des de la seva marxa de Catalunya, també ha estat a Dinamarca, Finlàndia, Suïssa i Alemanya –país on va estar empresonat dotze dies-. L'última trobada entre Torra i Puigdemont va ser a finals de juliol precisament per celebrar el retorn a Waterloo, on hi ha ubicada la Casa de la República

