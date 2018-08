VÍDEO Detenen un lladre especialitzat en robar bugaderies autoservei

Detenim un lladre especialitzat en robatoris amb força a bugaderies autoservei de Barcelona i àrea metropolitana. Des de l'any 2017 hauria assaltat fins a 65 establiments d'aquest tipus https://t.co/tTV3XseoR6 pic.twitter.com/0Mg9P28QJX — Mossos (@mossos) 25 d’agost de 2018

El detingut ocultava el rostre per no ser identificat per les càmeres Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 d’agost un home de 27 anys, veí de Barcelona, com a presumpte autor de diversos delictes de robatoris amb força i danys a bugaderies autoservei. La policia catalana li atribueix deu robatoris, nou a Barcelona i un a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), comesos entre febrer i juliol de 2018 i el considera un especialista en aquests delictes en establiments d'aquest tipus.A més, també se l’investiga per deu delictes de danys, ja que va causar destrosses en els locals i un delicte de robatori furt d’ús de vehicle. Actuava habitualment amb el cap cobert per tal que el seu rostre no quedés enregistrat pel sistema de vídeo-vigilància i dificultar així la seva identificació. Assaltava els locals en horari d’obertura, assegurant-se que no hi havia clientela.El detingut trencava violentament les parets del voltant de les màquines rentadores per accedir a la zona de recaptació o bé les desplaçava i així accedir als diners pel forat que deixaven els aparells al moure'ls.El passat 20 d’agost, agents del cos català el van localitzar al Districte d'Horta de Barcelona. A més, es trobava fugit de l’acció de la justícia, a l'incomplir l’obligació de presentar-se en un jutjat com a conseqüència d’un procediment judicial instruït per un robatori amb força també a una bugaderia de la capital catalana.També se l'ha relacionat amb robatoris amb força a d'altres punts de Catalunya, no només Barcelona i la seva àrea metropolitana, com Manresa i Girona. El detingut es trobava en llibertat provisional des de de juliol de 2017, després d'haver estat detingut i empresonat preventivament per cometre diferents robatoris en altres bugaderies autoservei.En el seu historial policial acumula més d’una cinquantena de detencions, la majoria per robatori amb força comesos sobretot en establiments comercials. Entre els anys 2017 i 2018, hauria assaltat un total de 65 bugaderies. El detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.

