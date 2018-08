Bassa surt de la presó dues hores per visitar la mare a una clínica de Girona

Dolors Bassa ja ha tornat a la presó Puig de les Basses després d'un curt permís per visitar la seva mare a la clínica Girona. L'exconsellera ha accedit a l'hospital escortada per dos vehicles policials quan faltaven pocs minuts per les deu del matí per la rampa d'urgències després que el Suprem li concedís aquest divendres un permís extraordinari de només dues hores . Ha arribat al centre penitenciari cap a la 1 del migdia.Tal i com havia demanat la família, a les portes de la clínica no s'han produït concentracions i només hi havia alguns mitjans de comunicació. Aquest és el primer permís extraordinari que l'alt tribunal atorga a un dels presos polítics catalans.El Tribunal Suprem va acceptar ahir la petició de Bassa per sortir de la presó de Puig de les Basses per fer una visita puntual a la seva mare, de 87 anys, que s'ha de sotmetre a una delicada operació a l'hospital. El tribunal va prendre aquesta decisió després de valorar els informes favorables al permís, tant del centre penitenciari, com de la Fiscalia.L'exconsellera és a la presó catalana des del 7 de juliol, quan es va fer efectiu el seu trasllat des del centre d'Alcalá-Meco. Bassa està en presó provisional processada per un delicte de rebel·lió i un altre de malversació, en la causa general contra l'independentisme. Es tracta del primer permís penitenciari concedit a un dels presos polítics catalans.

Providència de sortida de Dolors Bassa by naciodigital on Scribd

