​TVE també cessa el presentador que va definir les càrregues de l'1-O com a «moments de tensió»

Més canvis a TVE. En les darreres hores han transcendit dos cessaments de professionals molt vinculats al PP. Es tracta de Jenaro Castro, director d'Informe Semanal , així com també el de Pedro Carreño, director i presentador del Telediario del cap de setmana.L'actuació de Castro havia estat molt polèmica com mostra aquest resum d' onze exemples de “mala praxi” informativa . Destaca, per exemple, el tractament de les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre . En un avanç informatiu de deu minuts al migdia –al llarg del matí no va fer cap programa especial- va evitar mostrar els ferits i va rebaixar l'actuació de policial a “moments de tensió” i “empentes”.També va evitar llegir la paraula ultres –malgrat que estava al guió- en presentar la notícia sobre el setge ultra a una assemblea de càrrecs electes organitzada per Podem a Saragossa. A més, l'endemà de la declaració d'independència no va treballar per poder fer un pregó en una població de Consegrua (Toledo)... on va enviar un equip per fer un directe al telenotícies de diumenge.

